Кто смеется последним

В последние годы серьезной проблемой для рынка интеллектуальной собственности стали так называемые серийные истцы. Медиа, электронные библиотеки и другие индустрии всё чаще вынуждены платить своеобразный оброк недобросовестным предпринимателям, которые освоили бизнес по добыче досудебных компенсаций. Появилась своя «специализация» в этом направлении и в сфере музыкального стриминга. Например, музыкальное издательство «Джем». Пожалуй, сегодня оно лучше других умеет продавать платформам права на контент. Даже на тот, что частично или полностью принадлежит другим правообладателям.

Главный прием серийных истцов — по классическому методу «буря и натиск», но, разумеется, не шиллеровского уровня. Цель — взять наскоком и перегрузить судебный механизм количеством всевозможных пустых доводов и незрелыми плодами крючкотворства. Расчет на то, что суды, особенно общей юрисдикции, часто не готовы разбираться в нюансах интеллектуального права. Именно это произошло в Первом апелляционном суде города Москвы.

Суть дела: компания «Джем» решила запретить одному из музыкальных сервисов использовать аудиозаписи произведений Михаила Жванецкого, обосновав это тем, что якобы владеет исключительной лицензией на всё наследие сатирика, выданной его вдовой (которая, к слову, несмотря на уверения «Джема», не была в курсе судебного разбирательства). Проблема в том, что правами на спорные аудиозаписи владеет вовсе не лейбл «Джем», а фирма «Мелодия» — правопреемница советской студии, где и были изготовлены фонограммы. Об этом свидетельствуют и надписи на пластинках, представленных в суд самим «Джемом», и исходники на магнитных лентах, и многочисленные технические документы, оставшиеся в архиве компании с 1980-х годов. Даже на портале «Большой российской энциклопедии» в статье, посвященной дуэту Карцева и Ильченко, указывается, что они записывали произведения Жванецкого на студии «Мелодии», в том числе совместно с самим автором. С точки зрения авторского права лицо, изготовившее фонограмму, имеет на нее исключительное право, которым может распоряжаться по своему усмотрению — конечно, с соблюдением прав авторов и исполнителей: указанием всех имен на обложках и выплатой вознаграждения.

Суд первой инстанции принял все доводы «Мелодии», которая вошла в процесс в качестве третьего лица. Однако на стадии апелляции началось нечто странное. Суд почему-то решил усомниться в правах АО «Фирма Мелодия» на фонограммы с записями исполнений монологов Жванецкого. Хотя фирма «Мелодия» предоставила копии выдержек из ведомостей начисления авторского потиражного гонорара за произведения, записанные на ее студии и выпущенные в грамзаписи предприятиями Всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия», за 1986, 1987, 1988, 1989 и 1990 годы, а также копии лицевой карточки М. Жванецкого с начислениями авторского гонорара за 1990 год и лицевой карточки с начислениями за авторское исполнение за 1986 год. Иначе говоря, убедительно продемонстрировала, что записи производились и использовались в точном соответствии с буквой и духом законодательства об авторском и смежном праве, будь то ст. 495 ГК РСФСР или современные российские нормы о смежном праве.

Тем не менее суд второй инстанции предпочел проигнорировать эти доводы, сославшись на то, что понятие смежного права было введено только в Основах гражданского законодательства 1991 года и они не имеют обратной силы, а советские нормы, регулирующие изготовление фонограмм, по понятным причинам ничего не говорят о распространении контента в цифровой среде — ведь в советские времена просто не существовало самой цифровой среды. Что же касается сформированной к настоящему моменту судебной практики по подобным делам (она безусловно в пользу «Мелодии»), то судья лишь заметил, что все судебные дела рассматриваются индивидуально.

В итоге апелляционный суд признал права за «Мелодией», так как оспаривать факт записи фонограмм во Всесоюзной студии грамзаписи было невозможно — это прямо указано на оригинальных пластинках и подтверждается другими вышеприведенными фактами, но суд в то же время росчерком пера ограничил «Мелодию» в правах — фонограммы, мол, ваши, а вот в интернете их распространять вы якобы не можете, а «Джем» — пожалуйста. При этом действующее законодательство напрямую разрешает обладателям смежных и авторских прав распоряжаться ими независимо друг от друга, а добросовестные представители музыкального бизнеса строят взаимоотношения в цифровой среде, реализуя свои права без ущерба правам своих коллег. Практика «мэтча» прав на цифровых площадках, в условиях которой обладатели авторских и смежных прав получают вознаграждение от одного и того же цифрового объекта без необходимости блокировать контент, годами складывается на российских и мировых цифровых сервисах.

Подобное апелляционное определение выглядит экстравагантно, если учесть, что параллельно с разбирательством по делу Жванецкого «Мелодия» боролась в судах за принадлежащую ей часть фонограмм фронтмена советской группы «Карнавал» Александра Барыкина. Это дело необычайно схоже с кейсом Жванецкого. «Джем» пытался запретить платформам использовать несколько фонограмм Барыкина, изготовленных «Мелодией». «Джем», несмотря на все неопровержимые доказательства — паспорта записей, финансовые документы, свидетельства маститых композиторов Владимира Матецкого и Давида Тухманова, прекрасно помнивших, как проходила запись фонограмм Барыкина и «Карнавала» на «Мелодии», даже видеоинтервью самого Барыкина, в котором он вспоминал свою работу в студии «Мелодии», — пытался добиться решения в свою пользу в апелляции и кассации. Впрочем, вердикт арбитражной системы, в том числе специализированной кассационной инстанции — Суда по интеллектуальным правам, — был однозначен: «Мелодия» — надлежащий правообладатель фонограмм с записями исполнений Барыкина, вольный разрешать и запрещать использовать эти записи музыкальным агрегаторам, стриминговым сервисам и другим участникам рынка, «Джему» же необходимо умерить свой пыл и не пытаться распоряжаться тем, чего у него нет, а именно — правами на фонограммы «Мелодии».

Апелляционный акт 1АСОЮ в пользу «Джема» создает крайне тревожный прецедент. Фактически под угрозу ставится любая деятельность добросовестных хранителей кино- и музыкальных архивов нашей страны, таких как фирма «Мелодия», «Госфильмофонд», «Мосфильм» и др. Располагая правами на уникальные материалы, эти организации могут не только сохранять наследие в целостности, но и актуализировать его, лицензируя использование рыночным игрокам, предоставляя гражданам доступ к культурным ценностям. Средства, полученные за счет такой деятельности, помогают дать вторую жизнь шедеврам культурного наследия нашей страны, сохранить и представить их пользователям в современном формате и качестве и таким образом популяризировать отечественное искусство.

Если же исходить из того, что советский закон ничего не знал о таком виде использования, как «доведение до всеобщего сведения», а нынешнее законодательство не имеет обратной силы, то вне закона оказывается работа киностудий, архивов, библиотек и правопреемников подобных организаций по оцифровке и популяризации советского наследия. В то же время советское законодательство прямо разрешало таким организациям пользоваться и распространять созданные ими объекты неограниченное количество раз и любыми способами, необходимыми для предоставления их населению.

Фирма «Мелодия» десятилетиями прикладывает колоссальные усилия для того, чтобы сохранить, отреставрировать, оцифровать и предоставить слушателям уникальные записи советских лет: классическую, авангардную и популярную музыку, музыкальные спектакли, сказки, этнический эпос. Как в советское время, так и в нынешней России организация щепетильно относится к вопросам интеллектуальных прав — на протяжении всей истории своего существования АО «Фирма Мелодия» и его правопредшественники соблюдают права авторов и иных правообладателей. Тем печальнее, что в год своего 60-летия компания вынуждена заниматься не новыми проектами, а судебными тяжбами.

Принимая решение, апелляционный суд фактически наказал слушателей, которые не имеют теперь доступа к лицензионному контенту с записями монологов Михаила Жванецкого, принадлежащими «Мелодии» — ведь на время судебного разбирательства записи были заблокированы и сейчас недоступны к прослушиванию. В связи с этим нельзя не вспомнить знаменитую цитату самого Михаила Михайловича Жванецкого: «Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит».

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