Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и предоставил «Известиям» июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей.

Технолога ищут в Новосибирске. Зарплата — от 650 тыс. рублей. Для работы необходим схожий опыт, навыки работы с программой 1С, внимательность к деталям и ответственность. В список обязанностей входит разработка и внедрение документации для получения сертификации на автодома, регистрация переоборудования и получение разрешений на изменения в конструкции автодома, работа с программой 1С, ведение спецификаций и технологической документации.

В Москве ищут мерчендайзера с зарплатой от 500 тыс. рублей. Работодатель предлагает график работы 5/2, который подбирается индивидуально, регулярные мотивационные программы и возможность профессионального и карьерного роста. В обязанности входит: посещать магазины согласно маршруту, подбирать качественную выкладку продукции, взаимодействовать с сотрудниками магазинов и предоставлять отчеты о проделанной работе. Будет плюс, если соискатель имеет похожий опыт работы, есть медицинская книжка или готовность оперативно ее оформить, а также мобильное устройство на операционной системе Android.

Врача-стоматолога ищут в Москве. Зарплата от 450 тыс. рублей. Среди требований: опыт работы от трех лет, умение общаться с пациентами, наличие действующих сертификатов. В обязанности входит: осуществление приема пациентов, заполнение медицинской документации и соблюдение стандартов компании.

В Красноярске ищут арматурщика с зарплатой от 370 тыс. рублей. В обязанности входит: монтаж арматуры, армоконструкций, подготовка арматуры под сварку. Среди требований: наличие удостоверения по специальности, стаж работы, подтвержденный трудовой книжкой. Работодатель предлагает вахту 60/30, проживание, оплату проезда, спецодежду, бесплатное горячее трехразовое питание, возможность получать повышенную премию и дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера.

Разработчика (Developer Java) с зарплатой от 270 тыс. рублей ищут в Санкт-Петербурге. Работодатель предлагает премии по итогам года, ДМС и скидки на медицинские услуги родственникам, гибкий график и удаленку, обучение за счет компании, корпоративную пенсионную программу. Для работы необходим опыт коммерческой разработки на Java от пяти лет, уверенное знание Java SE 8, 15, 17, знание и опыт использования Spring Framework (в том числе Spring Boot). Плюсом будет знание основ DevOps, опыт работы с Jenkins/Groovy, опыт интеграции со сторонними системами, навыки работы с Linux.

В Нерюнгри ищут машиниста экскаватора с зарплатой от 230 тыс. рублей. Среди обязанностей: работа и обслуживание на вверенной технике, заполнение путевых листов. Требования: наличие удостоверения, стаж работы машинистом экскаватора в строительных компаниях от года, свидетельство о прохождении профильного обучения. Работодатель предлагает работу вахтовым методом, соцпакет, оплаченные проживание, проезд, питание и спецодежду.

Инженера-программиста 1С с зарплатой от 210 тыс. рублей ищут в Павловском Посаде. Работодатель гарантирует ДМС, гибридный формат работы и корпоративный транспорт. Для работы нужно знание конфигураций 1С (ЗУП 3.1, БУХ 3.0, КА - 2.5), MS SQL. Среди обязанностей: сопровождение и доработка конфигураций 1С (ЗУП 3.1, БУХ 3.0, КА - 2.5), организация обмена между различными конфигурациями, навыки работы с управляемыми формами.

Эксперта по недвижимости с зарплатой от 200 тыс. рублей ищут в Ростове-на-Дону. Для работы необходимо высшее или среднее образование, быть уверенным пользователем ПК, уметь быстро находить контакт с людьми. В обязанности входит: деловые переговоры с клиентом и заключение договоров, подбор, презентация и показ объектов недвижимости, прием и обработка звонков клиентов, работа с CRM-системой. Работодатель предлагает бесплатное обучение для кандидатов без опыта, карьерный рост до руководителя отдела продаж, комфортный офис в центре города и график работы 5/2 с 10:00 до 18:00.

В Туле ищут тракториста категории С вахтовым методом с зарплатой от 198 тыс. рублей. Требования: опыт работы от года до трех лет. Работодатель предлагает оформление по ТК РФ, проживание в общежитии, трехразовое бесплатное питание, проезд от места проживания к месту вахты при условии отработки вахты и спецодежду. Среди обязанностей: работы на полях Тульской области.

В Петропавловске-Камчатском ищут кухонного рабочего с зарплатой от 180 тыс. рублей. Обязанности: первичная обработка овощей и помощь поварам, мытье и дезинфекция кухонной посуды, поддержание порядка и чистоты на рабочем месте. Работодатель предлагает смены вахтовым методом с графиком 60/60 или 90/90 дней, льготное питание, возмещение расходов на медицинский осмотр, подарки сотрудникам и их детям на праздники, возможность повышения квалификации с выдачей диплома государственного образца.

27 июня из опроса «Работа.ру» стало известно, какие пункты в резюме соискатели приукрашивают чаще всего. Так, 63% опрошенных работодателей отметили, что соискатели в своих резюме часто искажают профессиональные навыки. По 30% выбрали опыт работы и должностные обязанности. 22% обратили внимание на то, что часто кандидаты преувеличивают свой уровень владения специализированными компьютерными программами, 12% подчеркнули личные данные.