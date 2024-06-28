Трамп-младший сравнил Байдена с Бернсом из мультсериала «Симпсоны»

Американский бизнесмен Дональд Трамп-младший 28 июня сравнил нынешнего главу США Джо Байдена с мистером Бернсом из американского мультисериала «Симпсоны».

Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа прикрепил к своему сообщению в социальной сети X (бывш. Twitter) изображение, на котором изображен Байден и персонаж мультисериала в похожих позах.

«Где здесь ложь? Хотя мне кажется, что мистер Бернс выглядит заметно живее и бодрее», — написал Трамп-младший на своей странице.

27 июня состоялись теледебаты между кандидатами в президенты США Байденом и Трампом. Нынешний американский президент ходе них заявил, что в США проживают «тысячи триллионеров», но тут же исправился — речь шла о миллиардерах, которые платят 8,2% налогов. Президент США нередко оговаривается, но не всегда исправляется в моменте.

Во время дебатов Трамп назвал Байдена таким же преступником, как его сын. Джо Байден, в свою очередь, перешел на личности и позволил себе публичное оскорбление своего оппонента, назвав того «неудачником и лузером».

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.