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СМИ сообщили о гибели человека при обрушении крыши в аэропорту Нью-Дели

NDTV: один человек погиб, шесть пострадали при обрушении крыши в аэропорту Дели
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Фото: соцсети
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По меньшей мере один человек погиб, еще шесть пострадали при обрушении части крыши Терминала-1 аэропорта им. Индиры Ганди в Нью-Дели в связи с сильным ливнем. Об этом 28 пишет издание NDTV.

Также представитель аэропорта заявил журналистам, что вылеты из терминала временно приостановлены.

«Все вылеты из Терминала-1 временно приостановлены, а стойки регистрации закрыты в качестве меры безопасности», — приводит его слова газета.

Он уточнил, что они отменены до 14:00 (11:30 мск). Т-1 — терминал, из которого вылетают внутренние рейсы. Выполнение международных рейсов продолжается.

Ранее, 2 июня, в Стамбуле один человек погиб при обрушении дома. Конструкции дома 1988 года постройки, расположенного на улице Беледие, рухнули на дорогу, повредив припаркованные рядом автомобили и задев проезжающий мимо автобус. Семь человек были спасены.

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