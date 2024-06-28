СМИ сообщили о гибели человека при обрушении крыши в аэропорту Нью-Дели
По меньшей мере один человек погиб, еще шесть пострадали при обрушении части крыши Терминала-1 аэропорта им. Индиры Ганди в Нью-Дели в связи с сильным ливнем. Об этом 28 пишет издание NDTV.
Также представитель аэропорта заявил журналистам, что вылеты из терминала временно приостановлены.
«Все вылеты из Терминала-1 временно приостановлены, а стойки регистрации закрыты в качестве меры безопасности», — приводит его слова газета.
Он уточнил, что они отменены до 14:00 (11:30 мск). Т-1 — терминал, из которого вылетают внутренние рейсы. Выполнение международных рейсов продолжается.
Ранее, 2 июня, в Стамбуле один человек погиб при обрушении дома. Конструкции дома 1988 года постройки, расположенного на улице Беледие, рухнули на дорогу, повредив припаркованные рядом автомобили и задев проезжающий мимо автобус. Семь человек были спасены.