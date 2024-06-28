На Сахалине ребенок пострадал от удара током на опоре ЛЭП
На юге Сахалина 11-летний мальчик получил удар током и упал с высоты после игр на опоре ЛЭП. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго».
«По оперативным данным, 27 июня действием автоматических защит отключилось оборудование на высоковольтной подстанции «Юго-Западная». Позже в диспетчерскую службу Южно-Сахалинского сетевого района филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» поступила информация от ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы) о несчастном случае с ребенком, сорвавшимся с опоры ЛЭП», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
По информации компании, мальчик, играя с друзьями, поднялся на железобетонную опору линии электропередачи напряжением 35 кВ. Приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям, ребенок получил удар электрическим током и упал вниз.
Как отметили в пресс-службе управления СК РФ по Приморскому краю, сейчас мальчик находится в больнице с электрическим ожогом и закрытой черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
В городе Шахты Ростовской области 1 июня школьница получила удар током, принимая душ. Инцидент был вызван неисправностью водонагревателя. Девочка скончалась на месте.