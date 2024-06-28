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В посольстве РФ в Боливии рассказали об обстановке в стране после попытки госпереворота

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Фото: REUTERS/Claudia Morales
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После неудавшейся попытки госпереворота в Боливии усилены меры безопасности, при этом никаких ограничений на передвижение нет, аэропорты функционируют. Власти констатируют, что ситуация под контролем, а следствие продолжает поиск виновных в беспорядках, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в латиноамериканской стране.

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«Никаких провокаций нет, усилены меры охраны правопорядка. Никаких сложностей сейчас не наблюдается. Свобода перемещения присутствует в полном объеме, нет никаких ограничений. В нормальном режиме функционируют аэропорты. Никаких проблем с тем, чтобы прилететь в страну и вылететь из нее, сейчас нет», — сообщил пресс-атташе посольства Мухамед Тимурзиев.

Посольство отмечает спокойствие со стороны россиян, постоянно проживающих в Боливии. Тем же, кто собирался в страну, рекомендуют ненадолго воздержаться от поездок.

«Диаспора российских сограждан в Боливии небольшая, но очень сплоченная, опытная и, я бы даже сказал, боевая. Страна — рекордсмен по количеству госпереворотов в мире. Они здесь происходят с умопомрачительной частотой, поэтому многие люди знают, как себя вести в любых ситуациях. В этом смысле мы с их стороны никакой паники не наблюдали. Все сохраняли спокойствие. С другой стороны, мы свои рекомендации направляем, чтобы люди сохраняли бдительность, особенно в центре города. В этом плане мы наших соотечественников хвалим, они всегда к нам прислушиваются», — добавил Тимурзиев.

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