Организаторы назвали артистов концертной части праздника «Алые паруса»
Вечером 28 июня в Санкт-Петербурге стартует главный праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади появилась инновационная сцена со множеством волнообразных экранов — ровно в 22:00 начнется официальная часть с символическим ударом в рынду, который совершает губернатор города Александр Беглов, а затем до 00:40 на сцене пройдет концертная программа с участием звезд российской эстрады.
В этот вечер выступят рэпер ST, Тося Чайкина, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Amirchik, IOWA и другие звезды. Хедлайнер — рэпер Мот.
«Концерт «Алых парусов» отличается тем, что мы всегда говорим про смыслы. Все номера имеют свои посылы», — отметила генеральный продюсер концертной части праздника Лидия Бутузова.
Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами по акватории Невы, сопровождаемый водно-пиротехническим шоу. В самый темный момент ночи — с 00:40 до 01:00 — небо над Северной столицей озарится сотнями прожекторов и фейерверков.
С финальной частью мероприятия связано и главное новшество — маршрут брига немного изменится: пройдя со стороны Троицкого моста между Зимним дворцом и Петропавловской крепостью, он совершит разворот не перед Дворцовым мостом, как прежде, а за ним, у Адмиралтейской набережной — так еще больше выпускников увидят парусник во всей красе.
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