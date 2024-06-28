Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах
Общество
Генпрокурор РФ пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили 25 БПЛА над регионами РФ за ночь
Общество
В РЖД сообщили о восстановлении движения на участке схода вагонов в Коми
Мир
Саммит Евросовета не утвердил меры по выделению Киеву кредита на $50 млрд
Экономика
Уровень долговой нагрузки регионов может снизиться до 15%
Политика
Путин поздравил выпускников школ и пожелал им реализовать свое призвание
Мир
В результате попытки госпереворота в Боливии пострадали 14 человек
Мир
Трамп во время дебатов обвинил Байдена в превращении США в «страну третьего мира»
Мир
МСОП внес карликовых слонов Борнео в Красный список
Мир
Лидеры ЕС решили начать разработку нового режима санкций против России
Армия
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Общество
Жителей Москвы предупредили о сильной жаре 28 июня
Армия
Экипажи танков Т-72 уничтожают ВСУ на правом берегу Днепра
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении пяти БПЛА над Брянской областью
Мир
Пранкеры Вован и Лексус допустили розыгрыш Байдена в будущем
Мир
Штаб Трампа объявил о его победе на дебатах с Байденом

Организаторы назвали артистов концертной части праздника «Алые паруса»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером 28 июня в Санкт-Петербурге стартует главный праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади появилась инновационная сцена со множеством волнообразных экранов — ровно в 22:00 начнется официальная часть с символическим ударом в рынду, который совершает губернатор города Александр Беглов, а затем до 00:40 на сцене пройдет концертная программа с участием звезд российской эстрады.

«Алые паруса» на века: воспоминания выпускников прошлых лет
Бриг с алыми парусами на Неве оставил самое яркое впечатление о школьных годах

В этот вечер выступят рэпер ST, Тося Чайкина, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Amirchik, IOWA и другие звезды. Хедлайнер — рэпер Мот.

«Концерт «Алых парусов» отличается тем, что мы всегда говорим про смыслы. Все номера имеют свои посылы», — отметила генеральный продюсер концертной части праздника Лидия Бутузова.

Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами по акватории Невы, сопровождаемый водно-пиротехническим шоу. В самый темный момент ночи — с 00:40 до 01:00 — небо над Северной столицей озарится сотнями прожекторов и фейерверков.

С финальной частью мероприятия связано и главное новшество — маршрут брига немного изменится: пройдя со стороны Троицкого моста между Зимним дворцом и Петропавловской крепостью, он совершит разворот не перед Дворцовым мостом, как прежде, а за ним, у Адмиралтейской набережной — так еще больше выпускников увидят парусник во всей красе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За штурвалом семьи: чем удивят и о чем расскажут «Алые паруса – 2024»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024