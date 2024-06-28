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В даркнете стали предлагать «под миграционный учет» украденные аккаунты с «Госуслуг»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В даркнете наметился новый тренд в использовании украденных аккаунтов сервиса «Госуслуги». Их стали предлагать к продаже «под миграционный учет» — чтобы регистрировать иностранцев без ведома владельца жилья, сообщили «Известиям» в сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

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В DLBI добавили, что такие личные кабинеты продаются через Telegram-ботов и рекламируются в даркнете как «аккаунты для миграционного учета» по цене 600–800 рублей за аккаунт.

Специалисты DLBI отметили: предложения появились в даркнете после теракта в «Крокус Cити Холле». При его расследовании правоохранительные органы стали активно проверять систему временной регистрации иностранцев и ликвидировали большое число «резиновых квартир» и других объектов, к которым массово приписывали мигрантов.

«Как правило, основная форма незаконных услуг для мигрантов — помощь в пересечении границы, а также фиктивная постановка на учет. Например, через регистрацию приезжих в так называемых резиновых квартирах, где одновременно могут быть прописаны до сотни человек. При этом каких-либо проверок со стороны контролирующих органов, участковых уполномоченных обычно не проводится», — рассказал «Известиям» адвокат, руководитель уголовно-правовой практики международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры» Никита Головин.

Получение доступа к личному кабинету на «Госуслугах» — это сейчас одна из основных целей мошенников, пояснила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. До октября 2023 года злоумышленникам было довольно легко использовать скомпрометированные учетные записи без ведома жертвы. Но вскоре портал ввел обязательную двухфакторную идентификацию и преступникам пришлось подключать социальную инженерию для входа и под разными предлогами просить назвать пароль из SMS.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С новоселами: аккаунты на «Госуслугах» стали продавать для регистрации мигрантов

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