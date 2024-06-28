Во Франции сообщили о дополнительных мерах по защите российских атлетов на Олимпиаде
Министерство внутренних дел Франции поможет Международному олимпийскому комитету (МОК) обеспечить безопасность российских и белорусских атлетов, участвующих в нейтральном статусе в Олимпийских играх, рассказали «Известиям» в МИД Пятой республики.
«МОК обеспечивает оперативную координацию деятельности делегации индивидуальных нейтральных спортсменов (ИНС) и сопровождающего ее персонала до и после Игр. МОК обеспечивает их безопасность и защищает от любых осложнений, преследований и ущерба. Для оказания содействия МОК в выполнении этой задачи министерством внутренних дел Франции к МОК прикомандированы двое кураторов», — уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что беспрецедентные людские и технические ресурсы будут задействованы для усиления мер безопасности во время Олимпийских игр, которые стартуют 26 июля в Париже.
В частности, в среднем ежедневно будут мобилизованы 35 тыс. полицейских и жандармов, 18 тыс. военных, в том числе 10 тыс. в рамках армейской антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»), и более 1,6 тыс. спасателей. Кроме этого, будут задействованы 18 тыс. сотрудников частных охранных компаний.
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Без прав, но с порядком: Париж обещает защиту российским атлетам на Олимпиаде