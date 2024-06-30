Как оплачивать ЖКУ без банковской комиссии с 1 июля

С 1 июля некоторые категории россиян смогут оплачивать коммунальные услуги без банковской комиссии. Банки также не будут взымать дополнительные средства за пени по просроченным платежам. О том, кто сможет воспользоваться новой возможностью и как оплатить платежные документы без комиссии, читайте в материале «Известий».

Кому отменят комиссию за оплату ЖКУ

По оценкам Общественного совета при Минстрое России, в среднем размер комиссии при оплате ЖКУ составляет 1,5%. В некоторых регионах он достигает 2–3% от общей суммы платежа.

В денежном выражении размер комиссионных сборов может варьироваться от 50 до 150 рублей, что создает дополнительную финансовую нагрузку на граждан из наиболее уязвимой группы населения. Особенно тех, кто проживает в малонаселенных и труднодоступных районах с плохо развитой инфраструктурой приема платежей. Теперь они будут оплачивать только сумму, указанную в квитанции.

С 1 июля от необходимости оплачивать комиссию и пени за просроченную или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг освободят пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны (ВОВ).

Соответствующе распоряжение в конце апреля подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ был подготовлен для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента России Владимира Путина. Прежде глава государства заявил о необходимости принятия таких изменений в ходе «Прямой линии» в декабре 2023 года.

Как оплатить услуги ЖКХ без комиссии

Самый простой и быстрый способ оплаты — по QR-коду, указанному в платежном документе. Его необходимо отсканировать в приложении банка и нажать на кнопку «Оплатить».

Те, кто получает пенсии и пособия на карту Сбербанка, могут найти счет в разделе «Дом». Как сообщается на сайте организации, банк сам поймет, что у плательщика есть льгота, и не спишет комиссию.

Оплатить ЖКУ без комиссии также можно в отделении банка наличными или картой. Для этого необходимо взять с собой паспорт и документ о льготе. Например, справку об инвалидности, удостоверение ветерана боевых действий, пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии.

Ранее «Известия» писали, что в России упростили предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.