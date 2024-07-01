Для ряда россиян отменили комиссию и пеню за услуги ЖКХ
С 1 июля 2024 года некоторые категории российских граждан освобождаются от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Для них также отменяется начисление пеней за неполные или несвоевременно внесенные платежи. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.
От переплаты освобождаются пенсионеры, инвалиды и совершеннолетние члены многодетных семей. Льгота также распространяется на членов семьи умерших или погибших участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны и ветеранов боевых действий.
Теперь банки и другие платежные агенты не могут взимать с них комиссионные сборы при оплате услуг ЖКХ. Исключение — организации федеральной почтовой связи, они всё еще имеют право устанавливать комиссию на денежные переводы.
Об отмене комиссии президент России Владимир Путин объявил еще в декабре 2023 года во время «Итогов года». Глава государства назвал комиссионные сборы за «примитивную услугу» ЖКХ неправильными и отметил, что пенсионеров это не затронет.
Позднее, в ходе встречи с лидерами политических партий, Путин сообщил, что кабмин принял решение отменить банковскую комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ. Президент добавил, что оговорился, когда сказал, что изменения затронут пенсионеров, имея в виду льготные категории граждан, но признал, что это была «хорошая оговорка», так как в итоге от комиссии освободили и их.
19 декабря глава государства подписал закон об отмене комиссии с обязательных коммунальных платежей, а уже в апреле правительство определило группы граждан, которые смогут воспользоваться этой льготой.