Подорожание электроэнергии с 1 июля — сколько платить, как сэкономить

В России с 1 июля произойдет первое за полтора года повышение тарифов на коммунальные услуги. Изменения прежде всего отразятся на стоимости электроэнергии. Сколько придется платить за электричество в 2024 году — читайте в материале «Известий».

На сколько подорожает электричество с 1 июля 2024 года

Индексация тарифов на электроэнергию с 1 июля в среднем по стране составит 8,9%.

Так, в Ростовской области тарифы на электроэнергию вырастут на 9%, а на природный газ до 10,7%. В таких же пределах произойдет подорожание в Краснодарском крае. Стоимость электроэнергии для дачных некоммерческих объединений и домов с газовыми плитами здесь составит 6,53 рубля вместо шести, а для домов с электроплитами — 4,57 рублей.

Самые высокие предельные значения будут на Севере. Например, в Якутии максимальный показатель поднимется с 7,88 до 8,58 рубля, а на Камчатке — с 7,56 до 8,23 рубля. Ниже остальных тарифные пороги установлены для Хакасии — 2,9 рубля, и новых российских регионов — до 2,18 рубля.

Тарифы также возрастут в городах федерального значения: в Москве с 6,43 до 7 рублей, в Санкт-Петербурге — с 5,7 до 6,21 рубля, в Севастополе — с 4,13 до 4,49 рубля.

Первые платежные документы, рассчитанные с учетом индексации, россияне получат в августе. Сумма в квитанции будет зависеть от региона, времени суток, наличия газовой или электроплиты, а также от места проживания — города или сельской местности.

Ожидается, что существенное повышение тарифов на электроэнергию в 2024 году сменится снижением в последующие годы — до 6% с июля 2025 года и 5% — с июля 2026 года.

Как платить за электроэнергию меньше

Жители сельской местности и горожане, проживающие в домах с электроплитами, могут платить за электроэнергию меньше. Для них при расчете тарифа применяется понижающий коэффициент, что дает экономию 30% по сравнению с начислениями по базовой стоимости.

Кроме того, сохраняются все существующие льготы и меры социальной поддержки. В частности, субсидия на оплату ЖКУ. Оформить ее могут собственники или арендаторы жилья по договору найма, если платеж за «коммуналку» превышает 22% совокупного дохода семьи.

Также действую льготы до 50% для отдельных категории потребителей: ветеранов, военных, инвалидов, героев труда, пенсионеров и многодетных семей.

Чтобы сэкономить, квитанции можно оплачивать картами, по которым за такие платежи начисляется кешбэк. Где-то возврат происходит рублями, где-то — баллами или милями, которые можно использовать в магазинах-партнерах и при покупке авиабилетов.

Ранее «Известия» писали, что в России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ.