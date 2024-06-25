Абитуриенты стали использовать боты для отслеживания конкурса на бюджетные места

В три раза чаще, нежели в прошлом году, абитуриенты стали использовать программное обеспечение (ПО), отслеживающее изменения на сайтах вузов во время приемной кампании, сообщили «Известиям» в компаниях, которые занимаются кибербезопасностью.

Это боты-парсеры, которые могут отследить, куда подали или переподали документы ребята с более высоким баллом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), как они изменили приоритеты в выборе того или иного направления, а также как меняется положение конкретного абитуриента. Таким образом абитуриенты пытаются оценить свои шансы на поступление на бюджетные места.

За первые дни приемной кампании доля ботового трафика на ресурсы вузов достигла 30%, подсчитали в компании Servicepipe. Остальная часть трафика — это люди, то есть абитуриенты и их родители. В прошлом году за первую неделю приемной кампании эта доля составляла лишь 10%.

«Делается это для того, чтобы просчитать шансы на поступление. Бот может мониторить списки как в пределах одного вуза, так и собирать информацию с различных ресурсов», — пояснил руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин.

В компании StormWall «Известиям» подтвердили, что число ботов, мониторящих сайты вузов, во время приемной кампании растет.

«По данным нашего аналитического центра, в настоящее время бот-фон больше, чем фон легитимного (человеческого. — Ред.) трафика», — сказал генеральный директор и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Мать одного из студентов, который поступил в прошлом году, отметила, что школьникам использование такого ПО помогает оперативно решить, в какой вуз нести оригиналы документов, где поступление на бюджет гарантировано.

«Мы так подавали в один вуз и долго были «орлами» по сравнению с остальными, а потом перед нами сразу пришло человек 30 с более высокими баллами, в результате стало понятно, что шансов нет. В результате срочно сделали целью другой вуз — там, где мой сын был шестым из 18», — рассказала она..

Приемная кампания в вузы стартовала 20 июня и продлится месяц.

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Поступательная активность: сайты вузов переживают нашествие ботов абитуриентов