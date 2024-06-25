Небензя указал на двойные стандарты ООН относительно теракта ВСУ в Севастополе

Реакция секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю лишь подчеркивает двойные стандарты организации. Об этом заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя в понедельник, 24 июня.

«Нас не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют. Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов секретариата ООН», — цитирует его «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что к произошедшему, несомненно, причастен Вашингтон. Ракеты ATACMS, которые использовались при атаке ВСУ на Севастополь, поставлялись США. По словам Небензи, Соединенные Штаты и другие страны Запада поощряют террористические акты Украины против мирного российского населения.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю. Погибли четыре человека, еще 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в день Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты побуждают Киев к убийству мирных российских граждан.

Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров 24 июня заявил, что причастность Соединенных Штатов к атаке не подвергается сомнению. Он указал на то, что американское вооружение «не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».

В этот же день спецборт МЧС доставил в Москву 22 пострадавших в результате удара. В столице их направят в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова и другие учреждения. Детей отправят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.