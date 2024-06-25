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В Тегеране прошел митинг кандидата в президенты Ирана Джалили

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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
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В столице Ирана в понедельник, 24 июня, прошел митинг кандидата на пост главы государства Саида Джалили. Он сообщил, что продолжает путь восьмого президента республики Ибрахима Раиси, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин с места событий.

В беседе с «Известиями» вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури рассказал, что за время президентства Раиси отношения Москвы и Тегерана стали крепче. И он уверен, что тенденция сохранится при главенстве Джалили.

«Если будет [руководить страной] Джалили, наши отношения станут сильнее в области политики, безопасности, экономики. Некоторые государства смотрели на Запад, при Раиси это изменилось, и мы хотим укреплять наши отношения со странами, которые в нашем регионе, а также с могучими странами, как Китай и Россия», — заявил Мансури.

Джалили — представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности. Он выступает за продолжение политического курса погибшего в результате авиакатастрофы 19 мая Раиси.

Выборы на пост президента Ирана пройдут в стране 28 июня.

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Ранее, 9 июня, иранские СМИ сообщили об окончании регистрации кандидатов на выборы президента. Пятидневный процесс регистрации начался 30 мая.

1 июня агентство Mehr писало, что врач и политик Зохре Элахиан стала первой женщиной, которая прошла регистрацию на предстоящих президентских выборах в Иране. После регистрации Элахиан заявила, что ее девизом будет «здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество». Также заявку подал экс-спикер парламента страны Али Лариджани, бывший глава Центрального банка страны Абдель Насер Хеммати, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Сейед Вахид Хагганиан.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая в авиакатастрофе. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в потерпевшем крушение вертолете среди прочих находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.

Мохаммад Мохбер как первый вице-президент Ирана временно исполняет обязанности главы государства в течение 50 дней до новых выборов лидера страны.

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