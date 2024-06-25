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Эксперт назвал ключевую причину нарушений противопожарных требований в НИИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Одна из причин пожара во Фрязино состоит в несоблюдении противопожарных требований. Это часто случается на предприятиях, которые когда-то являлись государственной собственностью, а потом перешли в собственность частного бизнеса. Об этом 24 июня сообщил «Известиям» эксперт по пожарной безопасности Александр Морозов.

«НИИ часто используются не как офисные здания, появляются иные назначения. Возникает функциональная пожарная опасность. Люди забывают, что существующее законодательство требует особого подхода к таким зданиям. 456-й свод правил определяет особые требования для функциональных зданий», — заявил он.

По его словам, в таких зданиях должны быть оборудование системы пожаротушения, адресная пожарная сигнализация, система оповещения и эвакуации не ниже четвертого типа, незадымляемые площадки и противодымная вентиляция.

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Пожар во Фрязино начался ранее 24 июня. Изначально появилась информация о том, что возгорание произошло в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан». При этом в холдинге «Росэлектроника», куда входит НИИ, заявили ТАСС, что загоревшееся здание с середины 1990-х годов находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.

По данным МЧС, одного из заблокированных в здании людей удалось эвакуировать, его вывели по лестничным маршам. В ведомстве отметили, что возгорание охватило этажи здания с пятого по восьмой. Горение происходило при высокой температуре и с плотным задымлением, что осложняло работу пожарных. Площадь пожара составила порядка 5 тыс. кв. м. В результате погибли восемь человек.

Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев, здание было построено в конце 1970-х годов, и постройка не обслуживалась должным образом. Он предположил, что из-за этого могла произойти перегрузка электросети. Специалист подчеркнул, что в данном случае ответственность за пожарную безопасность несет собственник здания.

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