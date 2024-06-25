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WP назвала последствиях победы Трампа на выборах для украинского конфликта

WP: победа Трампа может привести к прекращению американской поддержки Украины
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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У европейских союзников США есть все основания, чтобы опасаться победы на предстоящих выборах американского экс-президента Дональда Трампа. Об этом 24 июня сообщает газета The Washington Post (WP).

Издание приводит в пример слова подполковника в отставке Александра Виндмана, который заявил, что победа Трампа на президентских выборах в 2024 году неизбежно приведет к прекращению американской поддержки Украины, а та, в свою очередь, будет вынуждена вести переговоры.

Однако прекращение поддержки Украины — это не единственный повод для беспокойства стран Запада.

«Администрация Трампа бросит вызов европейским политикам по целому ряду вопросов: от Китая до торговли, от климата до Ближнего Востока», — приводит WP слова представителей Европейского совета по международным отношениям.

Они уверены, что переизбрание Трампа будет препятствовать общей политике и инициативам ЕС.

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Ранее, 21 июня, бывший американский президент заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства не будет отправлять американских военнослужащих для поддержки ВСУ.

Трамп не первый раз выступает за урегулирование украинского кризиса. 16 июня он пообещал, что положит конец многомиллиардным траншам киевскому режиму, и раскритиковал пакет помощи Украине на $60 млрд от Вашингтона.

В апреле Трамп заявил, что в США республиканцы могут оказать помощь Украине, но лишь в качестве займа. Он отметил, что расширение объемов помощи киевскому режиму должно происходить за счет Европы, а не США.

11 марта кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил «Известиям», что Трамп действительно может перестать финансировать Украину в случае победы на грядущих президентских выборах. По его словам, он по сравнению с Байденом уделяет гораздо больше внимания целесообразности расходов налогоплательщиков страны и очень внимательно следит за состоянием общественного мнения.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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