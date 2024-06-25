Небензя сообщил о намерении обсудить теракт в Севастополе с СБ ООН

На следующем заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине в июле будет подниматься тема совершения Киевом теракта в Севастополе. Об этом 24 июня заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Это будет обсуждаться на следующем регулярном брифинге по Украине, который обязательно состоится в июле, как мы делаем это каждый месяц», — приводит слова спикера сайт постоянного представительства Российской Федерации при ООН.

Небензя подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу с так называемыми западными друзьями, однако указал, что Москва не готова терпеть покрывательство Киева Западом.

«Но мы без колебаний будем говорить о том, что делает киевский режим, спонсируемый Западом, либо о том, что они делают сейчас в финансовой сфере, пытаясь украсть российские деньги и отдать их. Это является полным позором со стороны стран, которые провозглашают себя защитниками международного права», — добавил он.

В этот же день в Госдуме ответили на угрозы Киева мирной жизни в Крыму. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, Россия будет противостоять всем угрозам, а также выявит всех, кто был причастен к ударам по Севастополю и гибели мирного населения.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров указал на невозможность использования Киевом оружия без участия США. По его словам, американское вооружение не может быть применено без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности страны.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю. Погибли четыре человека, еще 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты побуждают Киев к убийству мирных российских граждан.

В этот же день спецборт МЧС доставил в Москву 22 пострадавших в результате удара. В столице их направят в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова и другие учреждения. Детей отправят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.