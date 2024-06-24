Люди не могли эвакуироваться из горящего здания во Фрязино из-за угрозы обрушения
- Новости
- Происшествия
- Люди не могли эвакуироваться из горящего здания во Фрязино из-за угрозы обрушения
Люди, которые просили о помощи в горящем здании во Фрязино, были отрезаны от путей эвакуации из-за угрозы обрушения строительных конструкций после нескольких взрывов. Об этом в понедельник, 24 июня, рассказал журналистам замначальника главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов.
По его словам, во время спасательных работ и разведки внутри здания произошла серия взрывов. Из-за этого огонь моментально распространился на значительную площадь.
«Создалась угроза обрушения строительных конструкций. Люди оказались отрезаны от путей эвакуации», — добавил Логинов.
В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте работают 135 спасателей и 55 единиц спецтехники.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предварительной причиной пожара является аварийный режим работы электросети.
Пожар во Фрязино начался ранее в этот день. Изначально появилась информация о том, что возгорание произошло в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан». При этом в холдинге «Росэлектроника», куда входит НИИ, заявили ТАСС, что загоревшееся здание с середины 1990-х годов находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.
По данным МЧС, одного из заблокированных в здании людей удалось эвакуировать, его вывели по лестничным маршам. В ведомстве отметили, что возгорание охватило этажи здания с пятого по восьмой. Горение происходило при высокой температуре и с плотным задымлением, что осложняло работу пожарных. Площадь пожара составила порядка 5 тыс. кв. м. В результате погибли восемь человек.
Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев, здание было построено в конце 1970-х годов, и постройка не обслуживалась должным образом. Он предположил, что из-за этого могла произойти перегрузка электросети. Специалист подчеркнул, что в данном случае ответственность за пожарную безопасность несет собственник здания.