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В городе Батайске Ростовской области неизвестный утроил стрельбу на улице
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В городе Батайске Ростовской области неизвестный утроил стрельбу на улице

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В городе Батайске Ростовской области неизвестный открыл стрельбу на улице, сообщил вечером 24 июня глава администрации города Роман Волошин в своем Telegram-канале.

«По ситуации на ул. Воровского. По факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка. Сотрудники отдела ОМВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта. Полицейские выполняют свою работу. Ситуация расценивается, как бытовое хулиганство, не более того», — написал он.

Также Волошин призвал жителей города не поддаваться на провокации и сообщил, что взял ситуацию на контроль.

Ранее представитель ГУМВД РФ по региону сообщал, что личность устроившего стрельбу устанавливается.

«Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта», — сказал он «РИА Новости».

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Ранее в этот день возле торгового центра в Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего из травматического оружия. Проводится проверка, произошедшее квалифицируется, как хулиганство.

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