Психиатр рассказал о защите от насильников

Психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал в понедельник, 24 июня, о том, как защититься от насильника и не стать жертвой. Он отметил, что с агрессором не нужно оставаться наедине.

Теслер рассказал, что есть такой термин «виктимное поведение» или «поведение жертвы». Когда человек боится, он провоцирует агрессию в свою сторону.

«Есть такой гормон страха — адреналин. Когда человек боится, обязательно собаки будут к нему подбегать, милиционеры проверять прописку около метро, а если человек спокоен, то никому в голову не придет проявлять по отношению к нему агрессию, потому что он тебе или в живот может выстрелить из 45-го калибра или оказать не только сопротивление, а еще большее насилие в ответ», — рассказал специалист в беседе с «Радио 1».

По словам психиатра, если человек транслирует уверенность, она подразумевает спокойствие в результате. Если же человек боится, не уверен в себе, не смотрит в глаза, то это потенциальная жертва. Он добавил, что если есть жертва, то насильник обязательно найдется.

При этом он отметил, что насильника можно попытаться сбить с толку. Неординарное поведение может испугать насильника. При этом самое простое — не создавать ситуаций, где можно подвергнуться насилию, заключил он.

Ранее, 20 июня, доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала «Известиям», как реагировать на хамство.

Реагировать на хамство можно различными способами в зависимости от ситуации. Важно помнить, что ответ должен быть обдуманным, подчеркнула эксперт.