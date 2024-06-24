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На АЭС «Аккую» доставлен тренажер для обучения сотрудников станции

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На строительную площадку АЭС «Аккую» доставили тренажер. Комплекс предназначен для обучения сотрудников станции, передает телеканал «Известия». Тренажер собран в России и настроен для штатной работы. Комплекс включает в себя реальные ячейки электроаппаратуры энергоблока. Секции тренажера полностью идентичны оборудованию станции. Учебно-тренировочный центр АЭС «Аккую» работает с 2023 года. Обучение прошли уже шесть смен оперативного персонала станции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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