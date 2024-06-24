Астронавты совершили выход в открытый космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Трейси Дайсон и Мэтт Доминик провели плановые работы по техническому обслуживанию, передает телеканал «Известия». Астронавты также выполнили миссию по сбору образцов микроорганизмов. Теперь ученые смогут провести исследование и оценить вероятность жизни за пределами Земли.
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