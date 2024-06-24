В Крыму прошли диспансеризацию 28% жителей
В Крыму 536 015 человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2024 года. Это 28% от численности населения республики, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник, 24 июня.
Также за текущий год в медицинских учреждениях провели профилактические осмотры 176 700 детей и подростков.
По информации ИА SevastopolMedia, в 2024 году диспансеризацию могу пройти родившиеся в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и до 1985 года.
Ранее «Известия» выяснили, как работает новая «медицинская» схема мошенничества. Аферисты звонят людям под видом сотрудников поликлиник и предлагают пройти флюорографию по ОМС. А по факту выманивают личные данные и коды из SMS для кражи аккаунтов на портале «Госуслуги».