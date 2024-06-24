Потушившего свечи в московском храме мигранта отправят на лечение
Мигранта из Таджикистана Аскара Бутаева, который потушил свечи в православном храме, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщил столичный СК в Telegram-канале.
Инцидент произошел во вторник, 18 июня, в храме святого праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице. Уроженец Таджикистана «с целью оскорбления религиозных чувств православных» потушил свечи на поминальном столе. После чего гражданин «применил насилие в отношении прихожанки данного храма».
«В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении», — проинформировали в ведомстве.
СК установил, что в момент совершения деяния Аскар Бутаев не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий из-за психического расстройства. Задержанный Бутаев обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).
Ранее женщина украла две куртки прихожан из церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве общей стоимостью 66 тыс. рублей. По данным ведомства, кража попала на камеры видеонаблюдения. Уже к полудню преступница была задержана и признала вину в совершении преступления.