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Эксперт назвал возможной причиной возгорания во Фрязино перегрузку электросети

Победоносцев: возможная причина пожара во Фрязино — перегрузка электросети
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Возможной причиной пожара в высотном здании во Фрязино могла стать перегрузка электросети из-за отсутствия должного обслуживания постройки. Об этом в понедельник, 24 июня, в беседе с «Известиями» заявил руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.

Специалист обратил внимание на то, что здание было построено в конце 1970-х годов по технологиям и требованиям того времени. Большинство таких зданий имеют в основе алюминиевую проводку, которая подлежит замене каждые 25 лет, пояснил он.

Поскольку постройка была переведена в частную собственность, она, видимо, не обслуживалась должным образом. Вероятно, в нем использовались самые дешевые и самые токсичные отделочные материалы, в результате чего происходило отравление продуктами горения, добавил он.

«Первая возможная причина — это перегрузка электросети и возникновение пожара именно из-за неисправной электропроводки. <…> Судя по тому, что горело с пятого по восьмой этаж, старая проводка не выдержала», — сказал эксперт.

Он также прокомментировал звуки взрывов, которые слышали очевидцы. По его словам, звук хлопка мог быть слышен из-за короткого замыкания в распределительном щите.

Кроме того, Победоносцев объяснил, почему для эвакуации людей невозможно было использовать спасательное устройство «куб жизни» для приземления с высоты.

«Они («кубы жизни». — Ред.) актуальны для второго-третьего этажа, не выше. Когда люди выпрыгивают со второго-третьего этажа, «куб жизни» может спасти человека. При прыжке с более высоких этажей это равносильно самоубийству», — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что в данном случае ответственность за пожарную безопасность несет собственник здания — он разрабатывает планы эвакуации в чрезвычайных ситуациях.

Пожар во Фрязино: в огне погибли люди
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Пожар во Фрязино начался ранее в этот день. Изначально появилась информация о том, что возгорание произошло в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан». При этом в холдинге «Росэлектроника», куда входит НИИ, заявили ТАСС, что загоревшееся здание с середины 1990-х годов находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.

По данным МЧС, одного из заблокированных в здании людей удалось эвакуировать, его вывели по лестничным маршам. В ведомстве отметили, что возгорание охватило этажи здания с пятого по восьмой. Горение происходит при высокой температуре и с плотным задымлением, что осложняет работу пожарных. По последним данным, в ликвидации возгорания участвуют более 100 специалистов и 40 единиц техники. Площадь пожара составляет порядка 5 тыс. кв. м. В настоящее время он локализован. В результате пожара погибли восемь человек.

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