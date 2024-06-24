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Военэксперт рассказал о возможности США закончить конфликт на Украине

Эксперт Литовкин: США вряд ли захотят прекратить конфликт на Украине
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан абсолютно прав в своем заявлении о том, что Соединенные Штаты должны проявить инициативу в урегулировании украинского конфликта с помощью двух телефонных звонков — в Москву и Киев. Такое мнение военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин высказал в понедельник, 24 июня.

«США действительно могут прекратить эту войну, потому что именно они ее начали, они ее проводят против России на земле Украины жизнями украинских военнослужащих и судьбами украинского народа. В этом он прав, даже если так напрямую не говорит», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По мнению эксперта, непонятно, кто в Вашингтоне может взять на себя смелость и ответственность и позвонить в Москву.

«И захотят ли они это сделать? Потому что их задача в этом конфликте — ослабить и разорить Россию: политически, экономически, финансово, истребить российские людские ресурсы. Я думаю, что США не собираются звонить, потому что они не откажутся от желания ослабить Россию до таких пределов, чтобы она не восстановилась», — заявил Литовкин.

По словам военного эксперта, если теоретически все-таки представить такие звонки, единственно возможным вариантом является то, что Соединенные Штаты соглашаются на выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия, а Украине приказывают прекратить военные действия.

«Они могут позвонить в Москву и сказать: «Мы согласны на те условия, которые выдвинул Путин: признать за РФ четыре субъекта, отказаться Украине от вступления в НАТО, демилитаризировать Украину и так далее». В стамбульских соглашениях четко сформулировано, какая должна остаться армия у Украины, какая должна быть власть», — сказал он.

Литовкин считает, что с нынешними государственными деятелями США такие звонки невозможны. Это может случиться, если к власти придет экс-президент страны Дональд Трамп, но к тому времени Украина потеряет не только те четыре субъекта, которые сейчас есть, но и Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области, заключил он.

Мирный баланс: Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров с Киевом
С кем Россия готова вести диалог и как на эти предложения отреагировала Украина и ее западные партнеры

Ранее в этот день Орбан заявил, что американские власти должны принять меры для немедленного прекращения огня на Украине, передает RT.

Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.

Лавров 21 июня подчеркнул, что предложения российского лидера являются самой реалистичной основой для украинского урегулирования. Он выразил уверенность, что серьезные политические деятели понимают необходимость включить свои дипломатические способности и начать думать о реальной политике, а не о высосанных из пальца иллюзиях.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, в свою очередь, сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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