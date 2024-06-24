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Сюжет:

Госдеп после ударов ВСУ по Крыму заявил о сожалении из-за жертв среди гражданских

Госдеп: США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любом конфликте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Соединенные Штаты Америки сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любом конфликте, заявил в понедельник, 24 июня, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс, комментируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю.

«США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — заявил Басс, выступление которого транслировалось на YouTube-канале Госдепа.

При этом он добавил, что Украина использует предоставляемые западом военные средства «дисциплинированно».

В этот же день генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что поддержка странами блока Киева не делает НАТО стороной конфликта. По его словам, она «обеспечивает Украине право на самооборону».

«Сегодня Франция руководит нашей многонациональной боевой группировкой в Румынии и держит части в Эстонии. Французские системы ПВО помогают защищать наши границы в Черноморском регионе. Французские самолеты патрулируют балтийское воздушное пространство, французские суда помогают держать наши морские пути открытыми и безопасными. Французские ядерные силы также вносят вклад в безопасность всего альянса. Наша поддержка не стремится сделать НАТО стороной конфликта. Она обеспечивает Украине право на самооборону», — сказал генсек НАТО.

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ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. Погибли четыре человека, 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы. Также в Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты побуждают Киев к убийству мирных российских граждан.

Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров 24 июня заявил, что причастность Соединенных Штатов к атаке не подвергается сомнению. Он указал на то, что американское вооружение «не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».

В этот же день спецборт МЧС доставил в Москву 22 пострадавших в результате удара. В столице их направят в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова и другие учреждения. Детей отправят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

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