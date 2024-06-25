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Гвардии лейтенант Лейман разгромил огневые точки ВСУ и помог ВС РФ освободить поселок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Гвардии лейтенант Артем Лейман в составе батальонной тактической группы ВС РФ освобождал один из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации во вторник, 25 июня, рассказали в Минобороны.

Желая удержать занимаемые позиции, ВСУ выстроили на подступах к населенному пункту оборону, исключающую возможность атаки с ходу.

Во время наступления Лейман лично осуществлял корректировку огня артиллерии и танков по объектам линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ведя корректировку огня своих подразделений, гвардии лейтенант обеспечил уничтожение трех долговременных огневых точек, огонь из которых полностью простреливал подступы к населенному пункту.

Уничтоженные огнем артиллерии доты создали брешь в оборонительных порядках противника. Так профессиональные действия гвардии лейтенанта Леймана создали условия для прорыва обороны ВСУ и последующего освобождения поселка.

Тем временем подразделение под командованием заместителя командира батальона морской пехоты гвардии майора Владимира Литвиненко получило задачу занять выгодную позицию на одном из островов для ведения наблюдения за переброской подкреплений ВСУ с помощью плавсредств. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации во вторник, 25 июня, рассказали в Минобороны.

Группа во главе с Литвиненко на быстроходном катере осуществила прокладку маршрута по заминированной акватории. После высадки на острове оперативно и скрытно был оборудован наблюдательный пункт. Также были уничтожены несколько плавсредств противника и нарушено снабжение украинских боевиков.

Грамотные и решительные действия гвардии майора Литвиненко позволили пресечь высадку крупных подразделений ВСУ нанести им значительные потери.

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Днем ранее, 24 июня, в Минобороны рассказали, как в результате артиллерийского обстрела российских позиций со стороны ВСУ была повреждена проводная линия связи. Под плотным огнем боевиков ефрейтор Дмитрий Кузнецов, рискуя жизнью, выдвинулся на позиции и оперативно восстановил кабельные линии.

В тот же день танкисты группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ рассказали, как разбивают позиции боевиков ВСУ на авдеевском направлении. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин поговорил с командиром танка Центральной группировки войск с позывным Третий, который рассказал, что бойцам постоянно нужно работать на опережение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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