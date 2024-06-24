На улице Южный Обход в Ставрополе приступили к устройству тротуара
Устройство тротуара протяженностью 800 м по улице Южный Обход началось в Ставрополе. Дорога свяжет СНТ «Лесная поляна» с остановками общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник, 24 июня.
По словам главы города Ивана Ульянченко, подрядчик уже разработал грунт и приступил к укладке основания будущих пешеходных связей. Работы планируется завершить к концу лета, средства выделили из городского бюджета.
Как отмечает ИА StavropolMedia, в планах властей в текущем году привести в порядок 2 км тротуаров на участках улиц Серова, Мимоз, Черняховского и Чапаева.
Ранее сообщалось, что дорожный фонд Ставрополья достиг рекордных 19,6 млрд рублей. Основную часть средств планируется направить на ремонт дорог в муниципалитетах.