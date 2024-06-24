Красноярский край отправил в Китай 622 т рапсового жмыха за пять дней
Более 622 т рапсового жмыха отправили из Красноярского края в Китай в период с 17 по 21 июня. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Лабораторные исследования подтвердили, что вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Нарушений не выявили.
Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, в целом с начала 2024 года из Красноярского края ушло на экспорт около 5,5 тыс. т рапсового жмыха.
Ранее в июне сообщалось, что с начала 2024 года из Красноярского края вывезли около 2,5 млн куб. м лесной продукции. Как минимум 1,6 млн куб. м леса отправились на экспорт, основную часть составил пиломатериал.