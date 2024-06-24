В Чите назвали сроки и места покоса травы
Власти Читы планируют скосить высокую траву и подстричь газон на улице Горького до конца текущей недели. Об этом говорится в комментарии городской администрации под постом на странице губернатора Забайкалья Александра Осипова во «ВКонтакте».
В публикации также говорится, что сейчас идет скос травы на площади Ленина, а на площади Труда покос запланирован на начало июля, пишет ИА ChitaMedia.
Сам же Осипов в своем Telegram написал, что уже скошено 46,5 тыс. кв. м травы. При этом у подрядной организации не хватает рабочих рук, будут привлекаться дополнительные силы.
Ранее глава Забайкалья анонсировал обновление программы по озеленению Читы. В ближайшие дни будут заключены контракты на первые работы по дороге Центр – КСК.