На котельной «Антипиха» в Чите заменят прослужившие 20 лет люки
Три люка шлакозолоудаления заменят на котельной в поселке Антипиха в Чите. Старые прослужили около 20 лет, сообщает пресс-служба ЗабТЭК в понедельник, 24 июня.
По информации ИА ChitaMedia, новые люки, каждый из которых весит более 500 кг, отлили на заводе в Первомайском.
В ближайшее время люки установят на котел № 5. В планах заменить люки и на котле № 4, как только они поступят. В работе примут участие газорезчики, сварщики и слесари-ремонтники.
Ранее в июне сообщалось, что котельные «Антипиха» и «Новопутейская» запустили в Чите после ремонта к отопительному сезону. На объектах привели в порядок котельное и насосное оборудование, тягодутьевые механизмы и тепловые сети.