В Ростове-на-Дону возле ТЦ задержали вооруженного мужчину
Задержанный возле торгового центра в Ростове-на-Дону мужчина был вооружен травматическим оружием. Об этом 24 июня сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего. По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что ситуация находится на контроле. Инцидент произошел возле ТЦ Суворовский. Местный портал Donnews приводит слова очевидицы, которая утверждает, что мужчина стрелял на улице до захода в ТЦ.
Накануне в подмосковном Одинцово во дворе одного из жилых комплексов произошла драка со стрельбой. Инцидент произошел в ЖК «Рублевский» рано утром. На кадрах видно несколько нападавших, которые избивают мужчину, а после того как ему удалось вырваться, бросаются в погоню, произведя выстрел из пистолета в воздух.