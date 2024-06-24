Стали известны запланированные россиянами расходы на отпуск летом
Россияне планируют потратить на летний отпуск в среднем 67 тыс. рублей. Об этом Lenta.Ru пишет в понедельник, 24 июня, со ссылкой на аналитиков «Авито Работа».
Специалисты опросили более семи тысяч работающих граждан. Мужчины в среднем планируют потратить больше женщин — 70 645 рублей и 63 487 рублей соответственно.
Большая часть опрошенных из тех, кто планирует взять отпуск летом, предполагает потратить на отдых до 60 тыс. рублей на человека. 36% россиян думают потратить до 40 тыс. рублей, 22% — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей на человека. Каждый десятый планирует отдать за отпуск от 60 тыс. до 80 тыс. рублей и от 80 тыс. до 100 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей на летний отпуск намерены потратить 12% россиян.
Отмечается, что россияне начинают копить на отпуск за пять-шесть месяцев.
Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов рассказал, что в среднем стоимость путевки в Турцию на двоих на 10 дней обойдется россиянам в 135–160 тыс. рублей за проживание в четырехзвездночном отеле. При этом некоторые комфортные «четверки» предлагают заселиться за 220–250 тыс. рублей, пишет РИАМО.
Ранее, 7 июня, «Известия» узнали из результатов исследования компании «Финион», что летом 2024 года россияне выбрали для отпуска Ближний Восток, Азию и Латинскую Америку. В десятку популярных зарубежных направлений попали Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Франция, Мальдивы, Япония, Египет, Индонезия, Куба.