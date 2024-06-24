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Партнерский материал

«Авито» проведет распродажу товаров от частных продавцов

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Фото: Getty Images/damircudic
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Сервис «Авито» в период с 24 июня по 7 июля проведет первую всероссийскую распродажу товаров частных продавцов с высоким рейтингом.

Поучаствовать в ней смогут те пользователи, которые продают товары в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти» и «Для дома и дачи» и имеют рейтинг выше 4,5 балла.

Распродажа проводится под названием «Хватамба». По ее условиям, объявления получат до 35% больше внимания от потенциальных покупателей. Все желающие смогут в течение двух недель купить товары из указанных четырех категорий со скидками.

Обеспечить прозрачность скидок позволит алгоритм, созданный разработчиками платформы. Он изучает стратегию поведения продавца на «Авито» до момента старта распродажи и после. Если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то пользователям такие объявления не покажут. За счет этого из распродажи будут исключены товары, цену на которые подняли с момента анонса до окончания акции.

По словам Никиты Шашкевича, руководителя категории Lifestyle в «Авито», «Хватамба» станет первой в истории компании распродажей федерального масштаба, созданной специально для частных продавцов и покупателей. «Для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах», — отметил он.

Минимальная скидка товаров-участников распродажи зависит от стоимости товара, дисконт начинается от 5%. Максимальная скидка может достигать 80%.

Напомним, ранее «Авито» объявил о создании отдельного раздела «Авито Молл» с новыми и «как новыми» товарами от проверенных продавцов.

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