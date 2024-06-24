В Красноярске начали укладку асфальта на развязке в Пашенном
Рабочие приступили к укладке асфальта на строящейся развязке в микрорайоне Пашенный в Красноярске. Об этом написал в своем Telegram мэр города Владислав Логинов, после того как проинспектировал ход строительства.
По словам градоначальника, дорога, которая свяжет районы Пашенный и Тихие зори, сформирована полностью, завершается монтаж ливневой канализации. Вскоре специалисты приступят к переносу ЛЭП, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Также глава областного центра поставил задачу проверить, всё ли предусмотрено для благоустройства прилегающей территории. После сноса строений необходимо вывезти мусор, выровнять территорию, посадить газон, а осенью — высадить крупные деревья.
Ранее сообщалось, что почти 6 млн рублей направят на обследование ливневок на левобережье Красноярска. Подрядчик, который займется инвентаризацией канализационных сетей, уже определен.