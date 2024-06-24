Захарова пообещала ответ Москвы на отзыв аккредитации журналиста из РФ в Австрии

Москва примет ответные меры в отношении австрийского журналиста в России в связи с отзывом аккредитации журналиста из РФ в Вене. Об этом в понедельник, 24 июня, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с тем, что власти Австрии приняли решение отозвать журналистскую аккредитацию у руководителя представительства ТАСС в Вене Давидян Арины Артуровны, отказали в продлении вида на жительство, что делает невозможным ее дальнейшее пребывание в стране и исполнение своих профессиональных обязанностей, ответные меры будут приняты в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в России», — сообщила дипломат.

Гонения на российскую прессу в Австрии усилились в конце апреля, когда австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. Он покинул Австрию 7 июня. В этой связи были приняты зеркальные меры. Так, 10 июня журналистке австрийского радио ORF в Москве Марии Книпс-Виттинг предписали сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время покинуть Россию.

Комментируя ситуацию, Захарова подчеркнула, что западные СМИ утратили журналистскую этику, что в очередной раз подтверждается в том числе отсутствием в них упоминаний о российских корреспондентах, погибших на Украине.

Кроме того, Совет ЕС утвердил с 25 июня запрет доступа к трем российским СМИ — «Известиям», «РИА Новости» и «Российской газете», а также Voice of Europe. В заявлении от 17 мая уточнялось, что запрет не помешает этим СМИ и их представителям «проводить расследования, брать интервью» и заниматься иной деятельностью на территории Евросоюза, кроме вещательной. На просьбу «Известий» прокомментировать данное решение ЕС Захарова ответила, что Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время.

На Западе регулярно создают препятствия для работы российских журналистов. Например, 31 мая журналистам «Известий» отказали в аккредитации на конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. В тот же день стало известно, что фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ.