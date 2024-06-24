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СМИ указали на возможность премьера Эстонии сменить на посту Борреля

Euractiv: Каллас может сменить Борреля, несмотря на жесткое отношение к РФ
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Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe
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Не все страны Евросоюза (ЕС) разделяют жесткую позицию премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, которую она занимает в отношении России, однако это, вполне возможно, не помешает ей стать новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив нынешнего главу евродипломатии Жозепа Борреля. Об этом 24 июня сообщает портал Euractiv.

Как отмечает СМИ, в некоторых странах ЕС опасаются, что Каллас, заняв пост Борреля, станет уделять слишком много внимания в вопросам, которые в первую очередь беспокоят страны Восточной Европы, включая якобы существующую угрозу со стороны РФ.

Поэтому, для того чтобы получить эту должность, эстонскому политику еще нужно будет доказать, что она умеет заниматься и другими вопросами. Например, связанными с политикой в Африке, на Ближнем Востоке и Латинской Америкой, отмечает портал.

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В начале июня газета Politico отметила, что Каллас является наиболее вероятным преемником на пост Борреля, который покинет его в 2024 году. По данным СМИ, в частности, ее рассматривает в качестве такового кандидата офис президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого, 4 марта, Politico сообщила, что страны Восточной Европы опасаются, что их снова обойдут стороной в ходе предстоящих перестановок на руководящих должностях в Евросоюзе и НАТО. СМИ в том числе отмечало, что премьер-министр Эстонии рассчитывает сменить испанца Борреля на должности главы европейской дипломатии, однако не все уверены в ее шансах на это.

Один из чиновников ЕС рассказал журналистам, что идея назначения Каллас главным дипломатом ЕС «остается щепетильной» из-за отношения эстонского премьера к России. Он также задался вопросом, можно ли ставить на такую должность того, кто «любит есть русских на завтрак». В ответ Каллас опубликовала фото своего завтрака, на котором были запечатлены мюсли с черникой и йогуртом.

Боррель занимает пост главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. Срок нахождения на этой должности составляет пять лет.

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