Французский политик назвал атаку ВСУ на Севастополь ужасной эскалацией
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь является ужасной эскалацией. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Действительно, эта атака на мирное население стала возможной благодаря отправке Соединенными Штатами ракет ATACMS большой дальности на Украину!» — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).
По словам политика, ястребы в странах НАТО хотят тотальной войны, передает «Газета.Ru». В связи с этим Филиппо призвал Францию выйти из Североатлантического альянса и прекратить поставку вооружений киевскому режиму.
«Давайте выйдем из этой эскалации, [которая ведет] в сторону мировой войны, прекратив все поставки на Украину, покинув НАТО!» — написал Филиппо.
ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. Погибли четыре человека, 153 пострадали. От 15 до 20 человек могут перевезти на лечение в Москву. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы.
Отреагировали на атаку и на Западе. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин осудила ее, журналист Джексон Хинкл назвал наведение ракет США для удара по Севастополю актом войны. Немецкий журналист и политический деятель Кристоф Херстль считает, что Украина четко пересекает красную линию, убивая детей на пляже Крыма.