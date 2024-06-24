МИД России пообещал послу США ответные меры за удар по Севастополю

МИД России вызвал главу дипмиссии США в Москве Линн Трейси в связи с атакой украинских боевиков на Севастополь и предупредил Вашингтон о неизбежном ответе РФ на случившееся. Об этом 24 июня сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

США фактически стали стороной конфликта, поставляя Вооруженным силам Украины современные вооружения, подчеркнули в МИДе. Там также обратили внимание, что американские специалисты осуществляют целенаведение и ввод полетных заданий в ракеты ATACMS с кассетными частями, которые были использованы против жителей Севастополя.

«Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до «последнего украинца», выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют», — говорится в сообщении.

За теракт в отношении мирного населения Крыма США и киевский режим несут равную ответственность, указали в ведомстве.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия знает, кто стоит за атакой на Севастополь. Он подчеркнул, что случившееся не может не иметь последствий.

ВСУ нанесли удар по Севастополю накануне, 23 июня. В результате погибли четыре человека, 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, после атаки украинских боевиков в больницах остаются 79 человек. В тяжелом состоянии остаются 14 человек, 22 пострадавших будут эвакуированы в Москву. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла удар в День Святой Троицы. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся ведомство возложило на Вашингтон.

В свою очередь конгрессвумен Марджори Тейлор Грин осудила атаку ВСУ по Севастополю и предложила представить подобные события в США, «если бы Россия, используя спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу Флориды». Она отметила, что правительство США должны беспокоить «только собственные границы». Американский журналист Джексон Хинкл назвал наведение ракет США для удара по Севастополю актом войны.