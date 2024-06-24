Песков о закрытии туристического сезона в Крыму: пока решений не принималось

Власти России пока не принимали каких-либо решений о закрытии туристического сезона на Крымском полуострове. Об этом 24 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Никаких решений на этот счет не принималось. И пока по этой теме я сказать ничего не могу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Песков заявил, что Москва знает, кто стоял за атакой на Севастополь. Он также указал на то, что вовлеченность в подобное не может не иметь последствий, а «каких именно — время покажет».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю накануне, 23 июня. В результате погибли четыре человека, 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, после атаки украинских боевиков в больницах остаются 79 человек. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла удар в День Святой Троицы.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся ведомство возложило на Вашингтон.