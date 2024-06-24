Отделения ВТБ заработают в Донбассе и Новороссии уже в 2024 году

Банк ВТБ откроет свои отделения на территории Донбасса и Новороссии в 2024 году. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с президентом – председателем правления банка Андреем Костиным. До конца 2026-го офисы ВТБ будут работать в 700 городах во всех регионах страны, а количество клиентов вырастет вдвое, до 100 млн человек.

Что обсуждали на встрече

Наблюдательный совет банка ВТБ принял новую стратегию на ближайшие три года. Основные направления развития — кредитование реального сектора экономики (прежде всего высокотехнологичного и импортозамещающего), а также взаимодействие с малым и средним бизнесом. При этом во главе угла на эту «трехлетку» стоит и более активная работа с населением в регионах. По оценкам Андрея Костина, банк выполнил все намеченные планы и получил рекордную прибыль. Завершили и цифровую трансформацию структуры: «сегодня это совершенно другой банк в плане современных технологий», убежден председатель правления.

Банк ВТБ обслуживает примерно 50 млн граждан, а через три года этот показатель будет увеличен вдвое — до 100 млн. Руководство структуры намерено открыть за этот срок еще 300 новых офисов, причем 200 из них там, где сегодня пока нет представительства банка. В основном речь идет о малых и средних городах. «Таким образом, к концу этой трехлетки планируем, что наши офисы будут во всех 89 регионах РФ и примерно в 700 городах. Это план на ближайшие три года», — сказал глава ВТБ.

В Донбассе и Новороссии ВТБ планирует открыть свои отделения уже в 2024 году. Новации коснутся и Крыма. На сегодня там работает дочерний банк ВТБ, самый крупный на полуострове — РНКБ. По оценкам Андрея Костина, он обслуживает примерно 2,5 млн клиентов и около 100 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. «Принято решение о том, что мы присоединяем этот банк, потому что задачи растут, Крымский регион быстро развивается, поэтому с нового года у нас будет теперь ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую уже», — заключил Андрей Костин.