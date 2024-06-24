В Забайкалье досрочно ликвидируют одну из крупнейших свалок
В Забайкальском крае уже в августе 2024 года ликвидируют одну из крупнейших несанкционированных свалок, расположенную в Нерчинске. По контракту работы должны были завершиться лишь к 1 октября, сообщается на официальном портале региона.
Площадь свалки составляет 68,4 га. Подрядчик выполнил работы по рекультивации на 85%. На ликвидацию мусора было направлено 1,1 млрд рублей, в частности план кассы на 2024 год составил 759 млн рублей.
Как отмечает ИА ChitaMedia, в настоящее время в Забайкалье рекультивируют еще две несанкционированные свалки, они находятся в Борзе. Работы по их ликвидации проходят в рамках федерального проекта «Чистая среда» нацпроекта «Экология».
Ранее «Известия» писали, что в России планируется проведение работ по рекультивации и ликвидации массовых захоронений животных, создающих угрозу здоровью людей. Минсельхоз и Россельхознадзор предлагают запретить создание новых скотомогильников.