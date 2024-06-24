Двое пострадавших при атаке на Севастополь детей остаются в крайне тяжелом состоянии
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- Двое пострадавших при атаке на Севастополь детей остаются в крайне тяжелом состоянии
Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро в реанимации. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Скорбим вместе. Сегодня день траура в Севастополе и Крыму. Среди погибших в результате ракетной атаки — два ребенка двух и девяти лет. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Двое детей в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации», — написала она в Telegram-канале.
Детский обмудсмен рассказала, что сводная бригада врачей Минздрава России работала в Севастополе всю ночь. Они осмотрели всех раненых и приняли решение о транспортировке наиболее серьезно пострадавших пациентов в Москву, напомнила Львова-Белова.
По ее информации, в столицу направят 12 детей, двое из которых находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ВСУ нанесли удар по Севастополю накануне, 23 июня. В результате погибли четыре человека, 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
По последним данным, после атаки украинских боевиков в больницах остаются 79 человек, из них 22 пострадавших, в том числе 11 детей, эвакуируют в московские и федеральные медицинские центры. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла удар в День Святой Троицы.
В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся ведомство возложило на Вашингтон.