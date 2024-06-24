Обеспокоенность правильностью снятия ограничения на удары по территориям РФ властей США может усилиться из-за атаки Украины по мирным жителям в Севастополе. Об этом 23 июня сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, Вашингтон уже в данный момент «испытывает обеспокоенность по поводу возможности эскалации» конфликта из-за желания Киева «получить больше свободы» для нанесения ударов не только по приграничным территориям России.

«Этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил, которые он установил для Украины в отношении использования американского снаряжения для нанесения ударов по России», — подчеркивается в тексте.

Украинские власти не комментировали ситуацию.

ВСУ днем 23 июня нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS производства США. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке. Согласно последним данным, пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо, в их числе двое детей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что пострадавшие из числа несовершеннолетних будут направлены в больницы Москвы, борт из столицы уже в пути. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь. Кроме того, по поручению президента бригада медицинских специалистов из Москвы прибыла в Севастополь.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Однако, в Пентагоне отказались комментировать удар ВСУ по Севастополю американскими ракетами ATACMS, отметив, что им «нечего сказать».

В свою очередь, американский журналист Джексон Хинкл назвал наведение ракет США для удара по Севастополю актом войны. А бывший офицер американской армии, политолог Скотт Беннетт подчеркнул, что ответственен за данное преступление Вашингтон, а американские власти являются «добровольными участниками этих продолжающихся военных преступлений», продолжая поставлять Украине ракеты для подобных атак.

Также немецкий журналист и политический деятель Кристоф Херстль высказался об атаке на Севастополь. Он считает, что Украина четко пересекает красную линию, убивая детей на пляже Крыма.

Боевики ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.