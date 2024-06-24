В Барнауле ликвидировано открытое горение в здании с сауной

В городе Барнаул Алтайского края было ликвидировано открытое горение. Об этом 24 июня сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Алтайском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящий момент проводятся проливка и разбор конструкций.

О пожаре в здании с сауной в Барнауле стало известно в этот же день. Отмечалось, что площадь пожара составляет около 600 кв. м. Также сообщали об одном пострадавшем. К ликвидации возгорания привлекли от МЧС России 64 человека личного состава и 18 единиц техники.