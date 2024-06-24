УФСБ по ДНР за неделю обнаружило и перехватило 96 дронов ВСУ

Силами управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой было обнаружено и перехвачено 96 украинских беспилотников. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что несколько разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подавила система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол» неподалеку от важных объектов энергетики и технических водных узлов в трех районах Донецка: Буденновском, Кировском и Петровском.

В ФСБ отметили, что активность дронов значительно снизилась из-за непригодных летных условий.

Ранее в этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ликвидации трех БПЛА над регионом. Предварительно, погибших и пострадавших нет, а обломки упали на территории промышленного предприятия.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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