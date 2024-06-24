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Фестиваль в честь праздника Святой Троицы прошел в Краснодарском крае

Фестиваль «Александровская крепость: Троицкая ветка» прошел в Краснодарском крае
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Фестиваль «Александровская крепость: Троицкая ветка» 22 и 23 июня прошел в городе Усть-Лабинск Краснодарского края. В распоряжении «Известий» есть кадры с места событий.

«Замечательное мероприятие! Мы постоянно, уже как три года, ездим в Александровскую крепость на все мероприятия», — рассказали участницы фестиваля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также посетил мероприятие и обратился к участникам с речью, поздравив всех причастных с праздником. Он сообщил, что «Александровская крепость: Троицкая ветка» всегда была любимым праздником на Кубани и в Усть-Лабинске проходит четвертый раз.

«Праздник, я считаю, удался. Я на вас смотрю, у вас в глазах есть жизнь, а жизнь — это уверенность в завтрашнем дне. И вот кто бы что ни говорил, ни думал, сегодня мы обязаны быть уверены в завтрашнем дне. У нас всё получится», — добавил Кондратьев.

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Недавно, 22 июня, сообщалось, что икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что в храме «Троицу» установят в специально изготовленный стационарный киот, поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот также оснащен бронированным стеклом, которое защитит икону в том числе от воздействия ультрафиолета.

Троица, или день сошествия Святого Духа, — большой христианский праздник. Дата ежегодно меняется. Приходится на 50-й день после Светлой Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей.

В 2024 году Святая Троица выпадает на 23 июня.

На Троицу принято вспоминать важнейшее христианское событие, описанное в Евангелии. Иисус попросил своих учеников отправиться на гору Сион. Каждый день они собирались в горнице, молились и ждали весть. На десятый день после Вознесения в небесах раздался шум и появились вспышки пламени. Апостолы получили умение говорить на разных языках, что давало им возможность проповедовать по всему миру. Так случилось обещанное Спасителем сошествие на них Святого Духа.

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