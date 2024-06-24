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В Ленинградской области провели реконструкцию «Свирская победа»

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Фото: правительство Ленинградской области
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В деревне Харевщина Ленинградской области в 80-ю годовщину Свирской победы 23 июня провели масштабную военно-историческую реконструкцию «Свирская победа». Об этом сообщается на сайте правительства Ленинградской области.

«Погрузиться в историю, став очевидцем величайшего подвига и героизма, увидеть уникальные предметы солдатского быта, амуницию, снаряжение и образцы военной техники, встретиться с историками на «поле боя» и не дать погаснуть памяти нынешним поколениям — в 80-ю годовщину Свирской победы в деревне Харевщина провели масштабную военно-историческую реконструкцию «Свирская победа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для посетителей были организованы интерактивные выставки и реконструкция сражения между Красной армией и финскими вооруженными силами с инсценировкой форсирования водной преграды и высадки десанта.

«В мероприятиях, посвященных Свирско-Петрозаводской наступательной операции, приняли участие более 200 реконструкторов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска и Сортавалы. В реконструкции задействовали реплики и действующие образцы военной техники, артиллерийского и стрелкового вооружения и средств переправы», — добавили в публикации.

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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в День памяти и скорби 22 июня также прошли памятные мероприятия и акция «Свеча памяти». Гости мероприятия увидели театрализованное представление, в финале которого перед зрителями предстала готовая композиция из свеч.

Акции «Свеча памяти» прошла на Сахалине, в Луганске, на Поклонной горе в Москве, в Белогорске Амурской области, также состоялась акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане.

Минобороны РФ 22 июня запустило мультимедийный проект, посвященный 83-летней годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, под названием «Тот самый длинный день в году...». Он рассказывает о трагических первых днях войны и создан на основе рассекреченных архивных документов о героических действиях Красной армии, а также материалов допросов пленных генералов Третьего рейха, сообщили в ведомстве.

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